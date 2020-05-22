Цихелашвили покидает пост госминистра по делам примирения и гражданского равноправия

Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили покидает пост.
Как сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, Цихелашвили станет послом Грузии в Австрии и постоянным представителем страны в ОБСЕ и других находящихся в Вене международных организациях.
В пресс-службе госминистра уточнили, что Цихелашвили продолжает работу до 15 июня.
Давид Залкалиани сообщил и о других кадровых перестановках. Пост постоянного представителя Грузии в НАТО займёт бывший госминистр по делам евроинтеграции Виктор Долидзе, а руководить представительством в Женеве будет Александр Маисурадзе.
Заместителем главы МИД станет дипломат Владимир Константиниди, спикером министерства – Мариам Нарчемашвили.