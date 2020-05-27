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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное С оккупированных территорий в грузинские клиники были доставлены 240 пациентов

27.05.2020 240 жителей оккупированных территорий Грузии были доставлены на подконтрольную официальному Тбилиси для прохождения лечения. Об этом, выступая в парламенте, заявила Кетеван Цихелашвили, покидающая пост госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства в связи с назначением на должность посла в Австрии.



По словам Цихелашвили, несмотря на пандемию, центральные власти Грузии ни на один день не прекращали приема пациентов из оккупированных регионов. Речь идет о лицах как из Абхазии, так и из Южной Осетии, нуждающихся в разной медицинской помощи. При этом она отметила, что особенно сложная ситуация сложилась в Цхинвальском регионе.



«В своем выступлении [перед парламентом] премьер-министр отметил, что это деликатный вопрос, поскольку мы не можем разглашать многие детали. Но я могу с уверенностью сказать, что с первых дней распространения COVID-19, с начала марта, мы работали по четырем основным направлениям».





По словам Цихелашвили, во-первых, это своевременное предоставление информации, в том числе на абхазском и осетинском языках. Во-вторых, обмен опытом непосредственно между профессионалами, инфекционистами и эпидемиологами.



«В последние годы в рамках ряда проектов по укреплению доверия между грузинскими и абхазскими, а также осетинскими врачами, были установлены довольно хорошие и доверительные отношения», — добавила она в этой связи.



Третье направление, по словам Цихелашвили, – это отправка медицинского оборудования и средств на места – в оккупированные регионы. В Абхазии этого удалось достигнуто благодаря использованию разных каналов, причем, не только через международные организации, сообщила госминистр.



И, наконец, четвертое направление: это, собственно, лечение пациентов с оккупированных территорий. По информации Цихелашвили, в настоящее время около 100 человек все еще проходят лечение в медицинских учреждениях страны. Остальное находятся в карантине или в самоизоляции.









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