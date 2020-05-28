На оккупационной базе в Гудауте погиб контрактник

28.05.2020 В одной из российских воинских частей, дислоцированных в городе Гудаута (Республика Абхазия), произошла трагедия.



В курилке после построения что-то не поделили контрактники – командир взвода лейтенант Марат Гаджиев и сержант Батр Хазыков.



Словесный конфликт перерос в драку, затем Хазыков три раза ударил ножом Гаджиева, от чего тот скончался на месте.



Сообщается, что лейтенант был призван на контрактную службу из Цунтинского района Дагестана, сержант – из Малодербетовского района Калмыкии. Первый был холост, у второго остались жена и два маленьких сына.



Вместе с Хазыковым служили еще 10 калмыков. Всех их перевели в столицу Адыгеи Майкоп.



Расследование гибели комвзвода проводит командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.









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