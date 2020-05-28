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    Энергопотребление Абхазии в апреле превысило показатель Тбилиси на 30%
    28.05.2020
    Энергопотребление оккупированного Россией грузинского региона Абхазия в апреле текущего года на 30 процентов превысило показатели тбилисской энергораспределительной компании «Теласи». Об этом говорится в обзоре аналитической компании Galt & Taggart.

    По данным «Оператора энергетического рынка Грузии» (ESCO), в апреле 2020 года абоненты в Абхазии использовали на 18.4% больше электроэнергии по сравнению с апрелем 2019 года, в Тбилиси этот показатель снизился на 23%. В целом по Грузии (не считая оккупированные территории) энергопотребление сократилось на 12.9%, что связано с введёнными из-за коронавируса экономическими ограничениями.

    Специалисты указывают, что энергопотребление Абхазии в 2014-19 годах было в среднем на 30 процентов ниже «Теласи». При этом население Абхазии примерно в 5 раз меньше населения грузинской столицы.

    Galt & Taggart указывает, что выработка «Ингури ГЭС» в апреле не смогла полностью удовлетворить потребности Абхазии. Около 70 процентов электроэнергии самопровозглашенная республика получила из России.

    Ранее сообщалось, что незаконный майнинг криптовалют в Абхазии перегружает энергосистему.


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