В Ожоговый центр Тбилиси доставили шестилетнего ребёнка из оккупированной Абхазии

30.05.2020 В Ожоговый центр Тбилиси доставили шестилетнего ребёнка из оккупированной Абхазии.



По словам руководителя центра Гуги Кашибадзе, маленький пациент получил сильный ожог спины и конечностей.



Ребенку проводится соответствующее лечение.











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