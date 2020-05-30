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    В Ожоговый центр Тбилиси доставили шестилетнего ребёнка из оккупированной Абхазии
    30.05.2020
    В Ожоговый центр Тбилиси доставили шестилетнего ребёнка из оккупированной Абхазии.

    По словам руководителя центра Гуги Кашибадзе, маленький пациент получил сильный ожог спины и конечностей.

    Ребенку проводится соответствующее лечение.


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