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    Джемал Гамахария: На оккупированных территориях грубо нарушаются права детей
    03.06.2020
    Председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия Джемал Гамахария поздравил 1 июня будущее поколение Грузии с Днем защиты детей, всем детям и каждому из них он пожелал счастья, и активного участия в укреплении единой, независимой, экономически сильной и демократической страны.

    День защиты детей - 1 июня, отмечается с 1950 года в большинстве стран мира. Его учреждение было обусловлено мобилизацией мирового общественного мнения для защиты детей от войны и насилия, заботой об их здоровье и обеспечением безупречным воспитанием и образованием.

    «К сожалению, - заявляет Джемал Гамахария, - в XXI веке на оккупированных территориях нашей родины все еще существует грубое нарушение общепризнанных прав детей, они лишены возможности жить в условиях цивильной, демократической и дружелюбной к детям обстановке, и воспитываться в гуманной среде. Грузинские дети вместе со своими родителями постоянно находятся в состоянии страха и стресса, и, несмотря на поддержку международного сообщества, мы по-прежнему не можем защитить их права и обеспечить верховенство закона.

    Согласно де-факто законам, действующим на территории Абхазии, регистрация грузинских девочек и мальчиков, рожденных в местной грузинской семье, запрещена, поскольку наследники родной земли своих отцов и дедов вместе с родителями объявлены гражданами чужой страны! Так что, с первых же минут рождения их законное право нарушается. Грузинские подростки лишены права не только учить, но и говорить на родном грузинском языке. Часто предпринимаются попытки изменить их личность, то есть систематически нарушаются все те права, и чтобы это было предотвращено, много десятилетий назад был учрежден Международный день защиты детей»! – отметил председатель Верховного Совета Абхазии.

    Джемал Гамахария надеется, что «при поддержке международного сообщества, всех гуманитарных организаций и почти возобновившемся импульса к примирению и восстановлению доверия между грузинами и абхазами наступит день, когда абхазские и грузинские девочки и мальчики, освободившиеся и объединенные от ига северного правителя, будущие и ближайшие «первые июня» отпразднуют на их родном побережье, в подлинно демократической обстановке.


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