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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Правительство Грузии: медицинская помощь населению Абхазии продолжается

04.06.2020 С 22 марта по 22 мая в общей сложности 233 человека перешли из оккупированных регионов Грузии на территорию, контролируемую центральными властями. Из них только у одного подтвердился коронавирус, — об этом говорится в отчете «Мероприятия, проведенные правительством Грузии против COVID-19», который сегодня утром был направлен в парламент.



В отчете сказано, что с первых же дней распространения коронавируса правительство Грузии «четко заявило о готовности помочь всем людям, живущим на оккупированных территориях».



С начала марта населению, проживающему в Абхазии и Цхинвальском регоине, была оказана помощь по нескольким направлением: информирование, обмен экспертным опытом, ввоз медицинских средств на место и лечение перевезенных пациентов. Оперативно были переведены и распространены соответствующие материалы на абхазском и осетинском языках. Инфекционисты по мере необходимости дистанционно давали советы и делились опытом, — отмечает правительство.



«Абхазскому региону по различным каналам неоднократно предоставлялись различные медицинские приборы, оборудование и предметы гигиены для защиты от коронавируса. Этот процесс продолжается и по сей день», — отмечается в отчете.



Правительство подчеркивает, что для лечения инфицированных пациентов была оборудована и начала работу больница в селе Рухи близ города Зугдиди, которая была построена, в том числе, и для облегчения доступа к медицинскому обслуживанию населения Абхазии.



Кроме того, в Тбилиси напоминают, что жители Абхазии и Цхинвальского региона обращаются в грузинские больницы за медицинской помощью, которая не касается коронавирусной инфекции.



«До начала эпидемии коронавируса с оккупированных территорий на территорию, контролируемую центральными властями, ежедневно переходили десятки человек для получения медицинского обслуживания. Несмотря на то, что после распространения коронавируса передвижение на оккупационной линии значительно сократилось, практически ежедневно фиксировался поток лиц, нуждающихся как в скорой, так и плановой медицинской помощи», — отмечается в отчете.









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