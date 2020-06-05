Директора гальской больницы Гия Шония не могут найти после нагрянувшей к нему ревизии

05.06.2020 Предположительно задержан Гия Шония, директор больницы города Гали, что в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия.



По данным источника STV, сегодня в больницу Гали вошли с проверкой служба аудита и специальная комиссия де-факто Министерства здравоохранения. В том числе и наркологическая служба.



Источники STV утверждают следующее:

«Мы пока не знаем, что произошло, но факт, что главврача больницы нет ни дома, ни у друзей. Его сегодня во второй половине дня из больницы вывела наркологическая служба и до сих пор его нигде нет», - заявляет наш источник.



Кроме того, STV NEWS получила информацию, что вместе с Гией Шония в наркологический были переведены до двадцати человек, которые подозревались в употреблении и сбыте наркотиков. По словам источника, все они были доставлены в Сухуми.



Главный врач (инфекционист) Гальской районной больницы Георгий Шония в эфире «Гал ТВ» говорил о коронавирусе. Утверждают, что Шония, предположительно, находился под воздействием наркотиков.











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