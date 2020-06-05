Главврач Гальской больницы оштрафован за потребление наркотиков

4 июня сотрудниками ОУР ОВД по Гальскому району в рамках проведенных оперативных мероприятий по выявлению лиц, употребляющих наркотические вещества, в республиканский наркологический диспансер доставлен главный врач центральной районной больницы г. Гали (он же главный санитарный врач района) Шония Георгий Аполлонович 1974 г. р , у которого согласно акта медицинского освидетельствования установлен факт потребления наркотического вещества "метадон", сообщается на официальном сайте абхазского МВД.



За незаконное потребление наркотического вещества гражданин Шония решением «суда» Гальского района подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 700 МРОТ (42.000 рублей).









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