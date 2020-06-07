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    Три гражданина Грузии похищены в Абхазию
    07.06.2020
    Трое граждан Грузии были задержаны вблизи Гальского района оккупированной Абхазии. Согласно распространенной информации, они перевезены на оккупированную территорию, где помещены в изолятор.

    По данным Службы государственной безопасности Грузии, в связи с возможным задержанием граждан Грузии проинформирована Миссия наблюдателей Европейского Союза.

    По предварительной информации, трое молодых людей были задержаны на границе сел Пахулани муниципалитета Цаленджиха и Лекухона Гальского района оккупированной Абхазии. Другие детали произошедшего пока не известны.


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