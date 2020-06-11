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    «Вора в законе» задержали в Абхазии
    11.06.2020
    11 июня сотрудниками правоохранительных органов задержан Рауль Барцба, известный в криминальных кругах как Пыза. Пресс-служба абхазского т.н. МВД не подтверждает и не опровергает эту информацию. В генеральной прокуратуре подтвердили факт задержания.

    Причина задержания не известна.

    «Скорее всего, это связано с каким-то административным нарушением, так как Барцба не является фигурантом какого-либо уголовного дела, и санкции на его арест прокуратура не давала», – сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

    По неофициальным данным вместе с Барцба задержан Станислав Цышба, известный как Пака.


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