«Вора в законе» задержали в Абхазии

11.06.2020 11 июня сотрудниками правоохранительных органов задержан Рауль Барцба, известный в криминальных кругах как Пыза. Пресс-служба абхазского т.н. МВД не подтверждает и не опровергает эту информацию. В генеральной прокуратуре подтвердили факт задержания.



Причина задержания не известна.



«Скорее всего, это связано с каким-то административным нарушением, так как Барцба не является фигурантом какого-либо уголовного дела, и санкции на его арест прокуратура не давала», – сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.



По неофициальным данным вместе с Барцба задержан Станислав Цышба, известный как Пака.









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