Джемал Гамахария: «Фальсификация истории - оружие в руках оккупантов и сепаратистов»

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14.06.2020



Председатель Верховного Совета Автономной республики Абхазия, доктор исторических наук Джемал Гамахария сделал комментарии на эту попытку пересказа истории в политическим угодном сепаратистам свете. Гамахария считает, что любой историк, знакомый с настоящей темой, особенно, с «научными» методами сепаратистов-фальсификаторов, смог бы, не читая «книгу» В. Чирикба, пересказать ее основное содержание и даже написать разгромную рецензию на нее.



«Но я советую коллегам-историкам все же повременить с естественной реакцией на эту, заранее и смело можно сказать, смехотворную книгу до ее приобретения. А пока ограничимся выражением искренней благодарности г-ну В. Чирикба. Его «труд» еще раз позволит нам наглядно показать всему миру, в том числе итальянцам, настоящее лицо оккупантов и сепаратистов, самым грубейшим образом фальсифицирующих историю территории, ныне называемой Абхазией и тем самым обманывающих мировое сообщество. Глубоко уверен, В. Чирикба хорошо знает в состав какого княжества входил город Сухуми//Цхуми в ХIII-ХIV веках (а также до и после указанных веков), каков был этнический состав населения города, с кем же, апсуа-абхазами или грузинами-мегрелами, общались венецианцы, а потом генуэзцы в период существования их торговых факторий в Сухуми. Однозначные ответы на поставленные вопросы содержатся во многих грузинских и зарубежных источниках, в том числе и в документах генуэзцев, а также в письме от 1330 года, принадлежащем одному из сухумских католических епископов. Да, обо все этом В. Чирикба не может не знать, но он врет – врет сознательно, бессовестно обманывая, прежде всего и главным образом, собственный народ.



Что ж, подождем до получения т.н. книги «Абхазия и Итальянские города-государства в ХIII-ХIV вв. Очерки взаимоотношений», после чего поговорим более обстоятельно. Нет сомнения в том, что очередная жалкая попытка искажения и присвоения истории Грузии и на этот раз будет разоблачена перед всем миром», - отметил Гамахария. Ложь и насилие всегда служили и ныне служат главным оружием империалистов и их приспешников, включая сепаратистов. На днях мы стали свидетелями очередной лжи, направленной против Грузии, ее истории. Как стало известно, в Петербурге вышла книга-фальшивка «Абхазия и Итальянские города-государства в ХIII-ХIV вв. Очерки взаимоотношений». Ее автором является филолог, бывший де-факто министр иностранных дел оккупированной Абхазии Вячеслав Чирикба. Книга-фальшивка пока не поступила в продажу, но об ее содержании https://abaza.org/abkhaziya-i-italyanskie-goroda-gosudarstva-novaya-kniga-abkhazskogo-uchenogo-chirikba )">поведал сам автор.Председатель Верховного Совета Автономной республики Абхазия, доктор исторических наук Джемал Гамахария сделал комментарии на эту попытку пересказа истории в политическим угодном сепаратистам свете. Гамахария считает, что любой историк, знакомый с настоящей темой, особенно, с «научными» методами сепаратистов-фальсификаторов, смог бы, не читая «книгу» В. Чирикба, пересказать ее основное содержание и даже написать разгромную рецензию на нее.«Но я советую коллегам-историкам все же повременить с естественной реакцией на эту, заранее и смело можно сказать, смехотворную книгу до ее приобретения. А пока ограничимся выражением искренней благодарности г-ну В. Чирикба. Его «труд» еще раз позволит нам наглядно показать всему миру, в том числе итальянцам, настоящее лицо оккупантов и сепаратистов, самым грубейшим образом фальсифицирующих историю территории, ныне называемой Абхазией и тем самым обманывающих мировое сообщество. Глубоко уверен, В. Чирикба хорошо знает в состав какого княжества входил город Сухуми//Цхуми в ХIII-ХIV веках (а также до и после указанных веков), каков был этнический состав населения города, с кем же, апсуа-абхазами или грузинами-мегрелами, общались венецианцы, а потом генуэзцы в период существования их торговых факторий в Сухуми. Однозначные ответы на поставленные вопросы содержатся во многих грузинских и зарубежных источниках, в том числе и в документах генуэзцев, а также в письме от 1330 года, принадлежащем одному из сухумских католических епископов. Да, обо все этом В. Чирикба не может не знать, но он врет – врет сознательно, бессовестно обманывая, прежде всего и главным образом, собственный народ.Что ж, подождем до получения т.н. книги «Абхазия и Итальянские города-государства в ХIII-ХIV вв. Очерки взаимоотношений», после чего поговорим более обстоятельно. Нет сомнения в том, что очередная жалкая попытка искажения и присвоения истории Грузии и на этот раз будет разоблачена перед всем миром», - отметил Гамахария.









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