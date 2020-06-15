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    В докладе Совета ЕС говорится о нарушениях прав человека в оккупированных Абхазии и Цхинвали
    15.06.2020
    Европейский союз продолжал выражать озабоченность нарушениями прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе Грузии. Об этом говорится в ежегодном докладе Совета ЕС, который касается прав человека и демократии в мире.

    Как отмечается в документе из 142 страниц, в 2019 году ЕС вновь активно призывал стороны, осуществляющие контроль над оккупированными территориями, допустить на эти территории между международные механизмы в сфере прав человека.

    «ЕС продолжал выражать обеспокоенность в связи с тяжелым положением в связи с правами человека в автономной республике Крым, незаконно аннексированном Россией и городе Севастополь и существующей безнаказанности, в том числе в связи с систематическим преследованием крымских татар и членов украинскоязычного сообщества, также из-за серьезных нарушений прав человека на востоке Украины и в грузинских регионах Абхазия и Цхинвали/Южная Осетия, которые не находятся под контролем соответствующих правительств. ЕС настоятельно призывал тех, кто осуществляет эффективный контроль, обеспечить беспрепятственный доступ международных механизмов в сфере прав человека к этим территориям Украины и Грузии», — говорится в заявлении ЕС.


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