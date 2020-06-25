Словакия выделила больнице на абхазской линии оккупации 45 тысяч евро

25.06.2020 Министерство иностранных дел и европейских дел Словацкой Республики выделило дополнительные средства для поддержки Грузии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Информацию распространяет посольство Словакии в Грузии.



Посол Словацкой Республики в Грузии Павел Виздал и директор Государственного медицинского холдинга Грузии Георгий Чоговадзе подписали соглашение о получении 45 тысяч евро от фонда SlovakAid.



На эти средства будет приобретено оборудование для больницы в селе Рухи близ Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети).



«В частности, это будут анестетики для взрослых и детей, хирургические лампы, операционный стол, дефибриллятор, инфузионный насос, видеоолингоскоп и другие медицинские устройства», — отмечается в сообщении



«Республиканская больница в Рухи благодаря гранту сможет увеличить ресурсы, доступные для пациентов с различными диагнозами, включая пациентов в критическом состоянии. Это подтверждает, что Словацкая Республика даже в таких чрезвычайных ситуациях по-прежнему готова оказывать реальную поддержку странам-партнерам, включая Грузию», — отмечает посольство Словакии.









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