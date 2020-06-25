.: Лента Новостей
  • Премьер-министр Грузии раскритиковал РФ за ситуацию в Абхазии и Цхинвальском регионе
  • Верните наших хулиганов
  • Словакия выделила больнице на абхазской линии оккупации 45 тысяч евро
  • Оккупационный режим вновь закрыл Ингурский мост
  • «Россия. Кремль. Путин» - угроза всеобщей безопасности!!!
  • Оккупационный режим Абхазии на три дня откроет мост через Ингури
  • В докладе Совета ЕС говорится о нарушениях прав человека в оккупированных Абхазии и Цхинвали
  • Джемал Гамахария: «Фальсификация истории - оружие в руках оккупантов и сепаратистов»
  • «Вора в законе» задержали в Абхазии
  • Гахария: Оккупация Грузии остается одним из самых больших вызовов для нашей страны

    •
     
    Словакия выделила больнице на абхазской линии оккупации 45 тысяч евро
    25.06.2020
    Министерство иностранных дел и европейских дел Словацкой Республики выделило дополнительные средства для поддержки Грузии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Информацию распространяет посольство Словакии в Грузии.

    Посол Словацкой Республики в Грузии Павел Виздал и директор Государственного медицинского холдинга Грузии Георгий Чоговадзе подписали соглашение о получении 45 тысяч евро от фонда SlovakAid.

    На эти средства будет приобретено оборудование для больницы в селе Рухи близ Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети).

    «В частности, это будут анестетики для взрослых и детей, хирургические лампы, операционный стол, дефибриллятор, инфузионный насос, видеоолингоскоп и другие медицинские устройства», — отмечается в сообщении

    «Республиканская больница в Рухи благодаря гранту сможет увеличить ресурсы, доступные для пациентов с различными диагнозами, включая пациентов в критическом состоянии. Это подтверждает, что Словацкая Республика даже в таких чрезвычайных ситуациях по-прежнему готова оказывать реальную поддержку странам-партнерам, включая Грузию», — отмечает посольство Словакии.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия