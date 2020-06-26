Верните наших хулиганов

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26.06.2020 - Ахра Арчелия С приходом Бжания старые новые власти начали активно проводить профилактические мероприятия по борьбе с нарушениями на дорогах. Не скрывая личностей стали выставлять на всеобщий показ тех, которые попирают не только собственную безопасность, но и жизни граждан нашей страны. Кто подсчитает сколько молодых жизней унесло уже в мирное время разгул безнаказанности на наших и так опасных дорогах. И то, что начался процесс наведения порядка в этом направлении только радует и обнадеживает. Наконец то будем изживать остатки прошлого, что сынок какого-нибудь чиновника, или авторитета, подвергая опасности окружающих, безнаказанно лихачил по дорогам.



Это все хорошо, но смущает список нарушителей, опубликованный на официально странице МВД Абхазии. Первое что бросается в глаза, это количество нарушений по районам, где лидерство не уступила никому наша столица. Второе это этнический состав нарушителей. Ни одного абхаза. Выходит, что или мы, абхазцы, сразу все стали примерными законопослушными, или нас просто куда-то спрятали на время проведения рейдов, или-же, не смотря на радостные вести, все продолжается по старинке – своих не трогаем, а для показа кого-то надо обязательно наказать. И тут бы как-то можно было не обращать внимание – это как бы устой нашей с вами жизни и привыкли к этому, но список нарушителей по столице наводит на мысль, что наше МВД профилактические мероприятия проводило где-то в другом месте, только уж точно не в Абхазии.



По официальной информации МВД, распространенной 22 июня –« в результате проведенных профилактических мероприятий сотрудниками УУМ МОБ УВД по г. Сухум составлены 11 протоколов по ст. 166 КоАП РА (мелкое хулиганство) в отношении временно проживающих в г. Сухум граждан:

- Мабруки Хиясинте –Лусана 1994 г.р.,

- Таламби Джуниор Токо 1984 г.р.,

- Лумоно Дидьер Тишпука, 1991 г.р.,

- Оконго Анисет, 1976 г.р.,

- Нкиамби Поль Мвови, 1982 г.р.,

- Бакана Джонатана Бакенга, 1996 г.р.,

- Малутама Ранди Тузалана, 1990 г.р.,

- Нану Диане Силоне, 1989 г.р.,

- Диатезуа Энок Люванбану, 1995 г.р.,

- Жуманиязова Бахрома Хамидовича, 1992 г.р.,

- Жуманиязова Руслана Салаевича, 1984 г.р.,

которые подвергнуты административному наказанию в виде штрафа в размере 120 руб. каждый».



Кто эти «мелкие хулиганы», откуда приехали, такое ощущение, что мы, абхазы переселились на другую планету, а Абхазию заселили людьми непонятного происхождения.



Ситуация такова, что надо бить тревогу и требовать от власти, чтобы те вернули в нашу жизнь своих, наших родных хулиганов, с ними как-то за будущее нашей страны спокойней на душе.









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