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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Премьер-министр Грузии раскритиковал РФ за ситуацию в Абхазии и Цхинвальском регионе

26.06.2020 Премьер-министр Грузии Георгий Гахария начал свой годовой отчет перед парламентом с резкой критики в адрес России, возложив на Москву ответственность за нарушения фундаментальных прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе.



«Начиная с бордеризации, похищения людей, посягательства на человеческую жизнь, ограничения права на здравоохранение, ограничение свободы передвижения, все эти направления чрезвычайно важны. Мы все понимаем, что страна, осуществляющая эффективный контроль, безусловно, несет ответственность за все эти шаги», — сказал Гахария.



При этом он добавил, что именно «российская оккупация» остается главным вызовом для национальной безопасности и фактором, препятствующим экономическому росту страны.



«Когда мы говорим об оккупированных 20% нашей страны, все должны понимать, что это реальный фактор дальнейшего развития нашего государства. Это не только 20% ограничивающих нашу землю или территорию, это все сферы, прежде всего с точки зрения человеческих ресурсов», — сообщил он.



Гахария также заявил, что укрепление суверенитета и обеспечение территориальной целостности страны остается главным приоритетом внешней политики властей. По его словам, все проблемы, существующие в данном контексте, должны решаться только мирными путями и с участием международных партнеров.



По оценке премьера, хорошим примером того, как грузинская сторона добивается мобилизации международного сообщества стали 49-й и 50-й раунды Женевских международных переговоров. Также Гахария выступил за возобновление механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).



Необходимо отметить, что накануне МИД РФ обвинил Тбилиси в «наращивании антироссийской, антиабхазской и антиюгоосетинской риторики». В Москве считают, что прежде всего это выражается в осуждении бордеризации — процесс обозначения границ, которые де-факто власти в Сухуми и Цхинвали считают государственной, а Тбилиси и международное сообщество – незаконной.









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