Будущее без перспектив

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29.06.2020 - Ахра Арчелия Пандемия выявила и наглядно показала все проблемы, которые накопились в Абхазии. Проблемы, которые не одно правительство не смогло, а точнее даже не постаралось решить за прошедшие годы. Это, главным образом, касается экономики страны, которая должна была стать основой строительства государства и главным фактором благосостояния наших граждан. Но увы, ничего похожего на это не произошло. На протяжении этих лет, все правительственные чины были заняты устройством личного благосостояния, а экономика страны была пущена на самотёк. Результат имеем соответствующий - с началом пандемии, то что называлось экономикой, попросту развалилось!



Доказательством того является финансово-бюджетный кризис. Нет денег для выдачи зарплат и пенсий. Премьер А. Анкваб прямо заявил, что как минимум в ближайшие два месяца бюджетникам зарплаты ждать не стоит. Вынужденной мерой оказалось и перенесение даты выдачи пенсий с 18-го числа на 25-ое, да и это, по словам нашего премьера, не поможет, хотя пенсионерам повезло больше всех. Практический все они, являясь гражданами России, пенсию получают соответственно российскую. Но наши чиновники и тут их обдирают. В пенсионный фонд нашей страны Россия зачисляет более 300 миллионов рублей, и несмотря на это, перерасход фонда на сегодняшний день составляет более 100 миллионов рублей. Это официальная информация, а виновато как всегда – обстоятельство. Еще хуже обстоят дела с поступлениями в казну. По тем же официальным данным, нехватка бюджета Абхазии на сегодняшний день составляет более 160 млн рублей и нет никакого резерва для его пополнения. Наш премьер нас уверяет, что на данный момент правительство старается сделать все возможное, чтобы мобилизовать средства на июньскую зарплату, а о дальнейшем даже нет речи. И тут виновато обстоятельство - более 85% наших граждан работают в бюджетной сфере и только около 5% заняты бизнесом. За этот год все поступления в Абхазию составили 9 млрд. рублей, а из страны ушло 11 млрд рублей, отрицательное сальдо составляет 2 млрд рублей, что для нашей страны огромная сумма и получается, что денег вовсе нет. Нам прямо заявили – ситуация тяжелая, без каких -либо перспектив!



Каждый житель нашей страны понимает, что для решения проблемы нужно оборвать концы с прошлым и пойти на непопулярные сегодня меры, к которым мы не привыкли, но они обязательны. Надо резко сократить бюрократический аппарат, уменьшить налоги, создать благоприятную среду для развития производства. Надо создать условия, чтобы люди уверенно чувствовали себя в бизнесе и не ломились поголовно в чиновники. Да, все это не легко сделать, трудно ломать сознание людей, привыкшей кормиться из чужих рук, но делать это надо. Надо когда-нибудь и с чего-то начинать! Тут наше правительство вдруг «осенило» и пришло к выводу, что «в сложившейся ситуации, бизнес никак не сможет прокормить чиновников, к которым ещё и добавляются пенсионеры». Появилась надежда, но все пошло в обратном направлении – новое правительство ещё больше увеличило число вице-премьеров и министров, соответственно увеличился обслуживающий аппарат и нагрузка на бюджет. Как-бы не называть правительство «новым», начиная с первого лица укомплектован он старыми кадрами, которые мыслят тоже по-старому, отсюда и все беды – не могут они предложить что-нибудь новое и не собираются проводить серьёзные реформы. К сожалению, они не умеют по-другому жить. Соответственно и просвета никакого нет. Как всегда, одна надежда на Россию, что она не оставит нас в беде. Но и здесь умудрились наши правители создать серьёзную проблему, так как средства выделяемые Россией, без согласования с ними, уходили неизвестно куда. Тем самым подорвали доверие к нам, и не только дотации, но и кредитов от них не приходится ожидать. За четыре месяца 2020 года, без согласования с Россией было израсходовано 173 млн рублей и дело не только в этом, до сих пор неясно - на что они потрачены. Хоть этот факт должны выяснить наши правоохранительные органы и виновные должны понести наказание. И ещё один факт, которым занимается прокуратура - 700 млн рублей со счетов сбербанка были переведены на его иностранные счета, а их там не оказалось. Наши деньги просто испаряются, и никому до этого дела нет.



Если коротко, то ничего не меняется. В место того, чтобы найти пути решения самим, мы с благоговением смотрим на Россию и ждём от неё помощи. Начиная с нашего президента, заканчивая чиновниками выше среднего звена, по очереди постоянно ездят в Москву «выбивать дополнительное финансирования», а на самом деле за нас счет стараются «выбить» деньги для собственного обогащения. Но так продолжаться вечно не будет. Надо учитывать, что во всем мире сейчас не сладко, соответственно и у Москвы проблемы. Надо развивать свою экономику и жить за счет своих доходов. В противном случае не за горами тот день, когда Москва выставит нам счет и потребует тщательных объяснений – куда уходили все эти годы миллиарды денег и как собираемся дальше жить.









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