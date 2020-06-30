Молдова не признает Абхазию и Южную Осетию - Додон

30.06.2020 Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Кишинёв не признаёт и не признает независимость оккупированных регионов Грузии - Абхазии и «Южной Осетии». По словам молдавского лидера, его приезд на парад Победы в Москву, куда были приглашены также лидеры этих регионов Аслан Бжания и Анатолий Бибилов, ни о чем не говорит.



«Принимающая сторона решала, кого и как приглашать на парад Победы. Что касается Абхазии и Южной Осетии, то Молдова не признавала и не признает независимость этих регионов. Я уверен, что участие в параде Победы в том числе 75 молдавских военнослужащих — это предмет гордости для граждан Молдовы. И визит в Москву, вопросы, которые я решил, соответствуют интересам абсолютного большинства граждан страны», — заявил Додон.



Он также сообщил, что администрация президента разрабатывает концепцию внешней политики, осенью документ будет представлен в парламент.



«Мы придерживаемся принципа взвешенной внешней политики, сотрудничества и с Востоком, и с Западом. К сожалению, иногда наши позиции не совпадают с позицией МИДа. Это реальность, у нас коалиционное правительство, нужно учитывать все мнения. Но по принципиальным проблемам, мы стараемся согласовать позиции, чтобы выступать с единой официальной позицией», — подчеркнул Додон.









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