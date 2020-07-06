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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Гамахария: Население Гальского района не получает пособия для беженцев и пенсию более четырех месяцев

06.07.2020 Мы имеем дело с ужасной гуманитарной катастрофой в Гальском районе, — заявление об этом распространяет председатель Верховного совета Абхазии. В заявлении Джемала Гамахария подчеркивается, что, поскольку де-факто власти Сухуми закрыли т.н. границу на реке Ингури под предлогом пандемии, положение населения Гальского района, которое и так живет в невыносимых условиях, ухудшилось.



По его словам, люди, которые были отрезаны от внешнего мира более четырех месяцев, не имеют доступа к пособиям для беженцев и пенсиям, так как они получали эти деньги в Зугдиди или любом месте, контролируемом властями Грузии. Как говорит Гамахария, у них нет другого дохода. По информации председателя Верховного совета Абхазии, большая часть населения голодает, а весь район страдает от острого дефицита лекарств.



«Мы имеем дело с настоящей гуманитарной катастрофой. Нам действительно известно, что многие люди, которые бежали от голода, а также часть абитуриентов и студентов еле добрались до контролируемой Грузией территории, различными обходными путями, в том числе и через реку Ингури. Надо полагать, что подобные опасные попытки будут предприняты и в будущем. Если эта ситуация не исправится, люди, оказавшиеся в безвыходном положении, обязательно продолжат попытки попасть в Зугдиди через реку Ингури и секретные пути в Зугдиди, что действительно опасно и не исключено, что река, в которой повышен уровень воды, может привести к жертвам. Чтобы предотвратить надвигающуюся трагедию и поддержать жителей Гали, оказавшихся в тяжелейшей ситуации, необходимо принять радикальные меры на всех уровнях при активном участии международных организаций, чтобы по возможности оказывать помощь жителям Гали, если получиться, передать им пособия и пенсии, а также продукты питания. Легитимное правительство Абхазии в рамках своей компетенции и возможностей приложит все усилия для решения некоторых жизненно важных проблем, возникших в результате гуманитарной катастрофы в Гальском районе», — заявил председатель Верховного совета Абхазии Джемал Гамахария.











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