Пропавшая в Гали женщина была найдена в Терджоле

06.07.2020 59-летняя женщина из Гали, которую разыскивали близкие, находится в психиатрическом отделении центра лихорадки в Терджоле (Зап. Грузия).



Выясняется, что средних лет женщина была доставлена 1 июля в Терджолу. Пациентке провели тест на коронавирус, и после получения отрицательного ответа ее перевели в психиатрическое отделение.



По информации руководителя центра лихорадки Терджола, пациентка не говорит о том, как или с кем ей удалось пересечь линию оккупации.



«30 июня она пересекла административную границу на мосту Энгури, затем она находилась в зоне карантина. Два дня находилась в палаточном боксе нашей больницы, тест на инфекцию коронавируса оказался отрицательным, затем она добровольно была помещена в психиатрическое отделение, где она до сих пор находится на лечении» - сказал Давид Саришвили, директор ООО «Терджола медиа».









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