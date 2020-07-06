Пропавшая в Гали женщина была найдена в Терджоле

59-летняя женщина из Гали, которую разыскивали близкие, находится в психиатрическом отделении центра лихорадки в Терджоле (Зап. Грузия).
Выясняется, что средних лет женщина была доставлена 1 июля в Терджолу. Пациентке провели тест на коронавирус, и после получения отрицательного ответа ее перевели в психиатрическое отделение.
По информации руководителя центра лихорадки Терджола, пациентка не говорит о том, как или с кем ей удалось пересечь линию оккупации.
«30 июня она пересекла административную границу на мосту Энгури, затем она находилась в зоне карантина. Два дня находилась в палаточном боксе нашей больницы, тест на инфекцию коронавируса оказался отрицательным, затем она добровольно была помещена в психиатрическое отделение, где она до сих пор находится на лечении» - сказал Давид Саришвили, директор ООО «Терджола медиа».