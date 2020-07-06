Российские оккупанты ранили гражданина Грузии

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06.07.2020 Гражданин Грузии, раненный российскими оккупантами, был переведен из реферальной больницы Зугдиди в Кутаиси - инцидент произошел поздно ночью.



По одной из версий, мужчина средних лет из оккупированного Гали пытался проникнуть через оккупированную деревню Пичори в Ганмухури, во время чего его заметили оккупанты и потребовали вернуться. Мужчина не подчинился их требованию и попытался сбежать, после чего в него выстрелили.



По заявлению Сулхана Орджония, директора реферальной клиники Зугдиди, гражданин был доставлен в больницу поздно ночью. После оказания первой медицинской помощи мужчина был переведен в Кутаиси.



В течении трех часов раненому делали операцию. По словам врача, предположительно, он получил ранение из огнестрельного орудия в левое бедро. Состояние больного стабильное.



«Я не могу сказать вам ранил его российский оккупант или кто-то еще, предположительно, ему было нанесено ранение из огнестрельного орудия в область левого бедра. Состояние стабильное, для дальнейшего лечения пациент был переведен в Кутаисскую клинику. У нас была проведена первая медицинская помощь, поскольку пациент оказался из карантинного пространства, его перевели в соответствующую клинику.



Как вы знаете, если пациент из Абхазии, которая считается карантинной областью, его обслуживают соответствующие клиники, одна из них находится в Кутаиси», - заявил Сулхан Орджония.



Грузинские правоохранители возбудили дело по факту причинения тяжкого телесного повреждения, однако, из-за оккупации помимо показаний потерпевшего, они не смогут провести никаких других следственных действий. Служба государственной безопасности активировала горячую линию. Как заявили в ведомстве, ведется активная коммуникация для выяснения дополнительных подробностей.



«В связи с инцидентом мы активировали горячую линию и для выяснения дополнительных деталей ведется активная коммуникация», - отметили в СГБ.











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