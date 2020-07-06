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    Тело женщины, умершей при переходе через Ингури, находится в Сухумской прозектуре
    06.07.2020
    До сих пор неизвестны судьбы женщин, которые пытались пронести контрабандные сигареты из села Тагилон в Зугдиди. Члены их семей до сих пор разыскивают тела.

    По информации «Главного канала», женщины для перевозки контрабандных товаров использовали упраздненную турбинную стену, под которой протекает Ингури. Это место, где река относительно глубокая. Видимо, именно в этом месте женщины оступились и упали в воду. В связи с тем, что село не принадлежит к контролируемой территории Грузии, грузинская сторона не может провести работы по поиску тел.

    Соседи одной из погибших, 60-летней женщины, подтверждают, что женщина утонула при попытке пронести контрабандные сигареты.

    В беседе с «Главным каналом» жители Зугдиди и Гали утверждают, что одна женщина точно мертва и ее тело находится в Сухумской прозектуре.


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