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    Абитуриенты с оккупированных территориий будут зачислены без экзаменов
    06.07.2020
    По информации Министерства образования, согласно решению правительства Грузии, абитуриенты, проживающие на оккупированных территориях, будут зачислены в выбранные ими высшие учебные заведения без единого национального экзамена, а государство будет финансировать оплату за их обучение максимальной суммой государственных грантов.

    По их данным, лица, проживающие на оккупированных территориях Грузии, которые не смогут зарегистрироваться на Единые национальные экзамены, или, несмотря на регистрацию на эти экзамены, они не смогут поступить в высшее учебное заведение, имеют возможность быть зачисленными в аккредитованную программу высшего образования в соответствии с правилами, утвержденными приказом министра и получить максимальную сумму государственного гранта на обучение.

    «С учетом вышеупомянутых условий, лица, проживающие на оккупированных территориях Грузии, будут зачислены без единых национальных экзаменов и получат государственный образовательный грант, которые учились последние 2 года и получили документ, подтверждающий полное общее образование в общеобразовательном учреждении на оккупированных территориях и чье полное общее образование признано в соответствии с правилами, установленными министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии.

    На данных условиях осуществления регистрации абитуриентов для зачисления и финансирования в высшие учебные заведения Грузии обеспечат временное административно-территориальная единица Цхинвальского региона и министерство образования и культуры Автономной Республики Абхазия», - отмечено в информации.


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