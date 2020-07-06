Проведение Россией референдума на оккупированных территориях Грузии является нарушением закона – Закареишвили

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06.07.2020 Проведение процедуры голосования в связи с внесением изменений в конституцию России на оккупированных территориях Грузии является нарушением законодательства Грузии и международного права. Об этом «2020NEWS» заявил бывший государственный министр по примирению и гражданскому равенству Паата Закареишвили.



«У России нет никаких прав проводить процедуры голосования в связи с внесением изменений в конституцию России на оккупированных территориях Грузии. Это беззаконие, нарушение международного права и законодательства Грузии. В общем, разрешение на проведение голосования в референдуме на чужой территории может быть предоставлено, если имеется разрешение второго государства. Вы можете провести референдум в другой стране, если есть посольство, которое регулирует этот вопрос, но у России не было никакого права проводить процедуры голосования на оккупированных территориях. Это полный беспредел и беспорядок. Это еще раз подтверждает, что это оккупационный режим. Конституционные изменения не являются тем вопросом для абхазов, из-за которых они должны противостоять России. Они противоречат России по другим вопросам, особенно по вопросам собственности на землю, недвижимости, строительства дорог, добычи нефти и многих других. Абхазы считают, что конституционные поправки - это не та тема, которая должна раздражать Россию. У них есть и другие более важные вопросы разрешения с Россией», - заявил Закареишвили.



На вопрос, какие шаги должны предпринят власти Грузии в связи с этим, и должно ли зафиксировать ноту протеста, Закареишвили ответил, что МИД и Министерство юстиции должны осудить этот факт.



«Однозначно должно быть сказано, что министерство иностранных дел, министерство юстиции должны сделать заявления, что они осуждают незаконное голосование на территории Грузии и призывают международное сообщество осудить это событие и любые решения, принятые в результате голосования на оккупированной территории, нельзя считать верными», - заявил Закареишвили.



Напомним, что по инициативе первого лица России Владимира Путина был проведен референдум по конституционным поправкам. В нем могли принять участие граждане России. Так называемая процедура голосования референдума прошла на оккупированных территориях Грузии в Абхазии и так называемой Южной Осетии. Согласно результатам, в Абхазии изменения поддержали 67%, а в так называемой Южной Осетии - 87%. Для справки, согласно конституционным поправкам, президент России может продлить срок своих полномочий до 2036 года.











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