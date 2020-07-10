.: Лента Новостей
  • Абхазы осуждают предложение российской партии о вхождении состав РФ
  • Проведение Россией референдума на оккупированных территориях Грузии является нарушением закона – Закареишвили
  • Абитуриенты с оккупированных территориий будут зачислены без экзаменов
  • Тело женщины, умершей при переходе через Ингури, находится в Сухумской прозектуре
  • Российские оккупанты ранили гражданина Грузии
  • Пропавшая в Гали женщина была найдена в Терджоле
  • Местонахождение двух пропавших у реки Ингури установлено
  • Джемал Гамахария: «бездуховная» опора Кремля
  • Гамахария: Население Гальского района не получает пособия для беженцев и пенсию более четырех месяцев
  • Молдова не признает Абхазию и Южную Осетию - Додон

    •
     
    Абхазы осуждают предложение российской партии о вхождении состав РФ
    10.07.2020
    «Министерство иностранных дел» и «Парламент» оккупированной Абхазии осудили предложение, озвученное в предвыборной программе российской политической партии «За правду» о проведении референдума в Абхазии и Цхинвальском регионе, одним из вопросов на котором будет касаться их вступления Российскую Федерацию.

    «МИД» оккупированной Абхазии заявил 7 июля, что «после признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазии в 2008 году отношения между двумя странами строятся на договорно-правовой основе и носят союзнический характер».

    Далее ведомство отмечает, что «союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие Абхазского государства, в полной мере отражает волю народа – граждан Республики Абхазия».

    «Подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии», — заявил «парламент» оккупированной Абхазии 7 июля, добавив, что эти инициативы «не способствуют укреплению поистине добрососедских и дружеских отношений между нашими странами».

    Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона 26 августа 2008 года, спустя две недели после российско-грузинской войны. На сегодняшний день независимость двух оккупированных территорий Грузии признали Сирия, Венесуэла, Науру и Никарагуа. Тбилиси и большая часть международного содружества признают оба региона неотъемлемой частью Грузии.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия