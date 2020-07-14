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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Грузинские эксперты о принятии «Союза абхазских журналистов» в международную организацию

14.07.2020 «Россия способствует подобным шагам, а также препятствует, чтобы не признали независимость Абхазии - Россия хочет аннексии Абхазии, а не признания ее независимости», - так отреагировал конфликтолог Паата Закареишвили на принятие в Международное Объединение журналистов «Союза абхазских журналистов».



По его словам, с принятием в такие организации, могут начаться определенные процессы, и контролировать их будет трудно.



«Процесс, надо признать, неизбежен. Если мы собираемся урегулировать конфликт, подобные случаи усложнят его. Международное Объединение журналистов не является объединением государств, подобных неправительственных организаций тысячи. У них нет никаких обязательств перед международным правом. Россия способствует подобным шагам, а также препятствует, чтобы не признали независимость Абхазии. Россия хочет аннексии Абхазии, а не признания ее независимости.

Признание Абхазии неправительственными структурами приемлемо для России, поскольку такими действиями она подыгрывает обществу Абхазии. Если мы запустим ситуацию и не захотим разрешения конфликта, в таких организациях могут начаться определенные процессы и их трудно будет контролировать. Это сигнал того, насколько мы собираемся ничего не делая, разрешить конфликт», - заявляет Закареишвили.



Эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе заявил, что подобного рода действия всегда случаются, несмотря на то, что международные организации признают территориальную целостность Грузии.



«Подобного рода действия всегда бывают. Несмотря на то, что международные организации признают территориальную целостность Грузии, такое иногда случается. Когда мы спрашиваем западных партнеров, они говорят, что в таких организациях предпочитают принять, чтобы контролировать. Что произошло сейчас, не знаю. Некоторое время назад, Всемирная торговая палата хотела принять Абхазию, тогда этого не произошло, однако даже тогда они говорили, что лучше принять. Несмотря на это, мы должны сделать свое, чтобы в такого рода организации их не принимали», заявляет Мамука Арешидзе.









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