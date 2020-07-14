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14.07.2020 По заявлению директора Института исследований демократии Учи Нануашвили, часть населения Гальского района не может получить пособие ВПЛ, поэтому власти Грузии должны предпринять действенные шаги. Причина же, по его словам, в ограничениях, введенных де-факто властями в условиях пандемии коронавируса.



По заявлению Учи Нануашвили, пособие начисляется на специальный тип социальной карты «Либерти Банка», срок действия которой составляет 6 лет, однако «пин-код» карты меняется каждый год, что создает проблемы.



По словам Нанушвили, для того чтобы жители Гальского района для обновления «ПИН-кода» могли попасть на территорию, контролируемую правительством Грузии, им приходится переплывать Энгури. Исходя из этого, для решения проблемы по словам Учи Нануашвили, необходимо, чтобы власти Грузии использовали собственные ресурсы, а также с помощью международных организаций отправить в регион различные гуманитарные грузы, которые хоть немного смогут облегчить положение местного населения.



«Социальное пособие для многих семей является единственным источником дохода. Именно поэтому мы считаем, что эта ситуация стала еще более сложной, поскольку гражданам самим приходится переходить на территорию, контролируемую Грузией, потому что подобной услугой непосредственно в Гальском районе воспользоваться невозможно. В условиях, когда так называемая граница закрыта, население пытается попасть на контролируемую нами территорию ценой собственной жизни и здоровья. А за этим следуют проблемы. Например, 7 июля, пытаясь пересечь так называемую границу, российские оккупанты ранили гражданина Грузии, которого позже перевели в реферальную больницу города Зугдиди, затем ситуация ухудшилась, и он был доставлен в Кутаисскую больницу. Кроме того, 9 июля были арестованы около 30 граждан, из-за того, что они хотели переплыть мост Энгури. Им всем придется заплатить административный штраф в размере от 3 000 до 20 000 российских рублей. К сожалению, таких случаев с каждым днем становится все больше», - заявил Уча Нануашвили.



Кроме того, по его словам, проблема заключается в том, что в районе уже ощущается дефицит продуктов и медикаментов.









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