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    Ливни затопили часть города Гали
    14.07.2020
    Около 50 частных домовладений в центральной части Гали было подтоплено13 июля в результате проливных дождей, сообщает "Спутник-Абхазия" со ссылкой на местный МЧС.

    В некоторых местах уровень воды достигал одного метра. Глава ведомства Лев Квициния приказал задействовать для этого максимальное количество спасателей и спецтехники, пожарно-спасательная часть города была переведена на усиленный режим дежурства и мониторнига ситуации.

    По его словам, ранним утром 14 июля на помощь гальцам прибыли четыре пожарные машины из Сухуми, Гульрипша, Ткварчели и Очамчиры. Было задействовано более 35 человек личного состава.

    Вода оставила после себя толстый слой ила и грязи. Спасатели и пожарные работали на самых проблемных участках, помогали убирать грязь со дворов.


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