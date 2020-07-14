Ливни затопили часть города Гали

Около 50 частных домовладений в центральной части Гали было подтоплено13 июля в результате проливных дождей, сообщает "Спутник-Абхазия" со ссылкой на местный МЧС.



В некоторых местах уровень воды достигал одного метра. Глава ведомства Лев Квициния приказал задействовать для этого максимальное количество спасателей и спецтехники, пожарно-спасательная часть города была переведена на усиленный режим дежурства и мониторнига ситуации.



По его словам, ранним утром 14 июля на помощь гальцам прибыли четыре пожарные машины из Сухуми, Гульрипша, Ткварчели и Очамчиры. Было задействовано более 35 человек личного состава.



Вода оставила после себя толстый слой ила и грязи. Спасатели и пожарные работали на самых проблемных участках, помогали убирать грязь со дворов.









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