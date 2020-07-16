В Абхазии ухудшается демографическая ситуация

«Госкомстат Абхазии» опубликовал на своем сайте статистические данные за 2019 год, из которых выясняется, что демографическая ситуация в этом оккупированном регионе Грузии ухудшается с каждым годом. Естественный прирост населения в 2019 году составил всего 34 человека.



Согласно "официальной" статистике:



Число родившихся в 2014 г. составило 2004 ребенка, в 2015 г. – 1927 детей, в 2016 г. – 1768, в 2017 г. – 1711, в 2018 г. – 1430, в 2019 г. – 1274.



Число умерших в 2014 г. составило 1467 человек, в 2015 г. – 1654, в 2016 г. – 1465, в 2017 г. – 1262, в 2018 г. – 1282, в 2019 г. – 1240.



Естественный прирост составил в 2014 г. +537 человек, в 2015 г. – +273, в 2016 г. – +303, в 2017 г. – +449, в 2018 г. – +148, в 2019 г. – +34.



На сайте представлены также данные о численности пенсионеров, чье число в 2019 резко сократилось на целых 6 тысяч человек:



Динамика изменения численности пенсионеров по годам (в тысячах человек): в 2013 г. – 48,6; 2014 г. – 49,7; 2015 г. – 50,1; 2016 г. – 50,4; 2017 г. – 50,4; 2018 г. – 49,3; 2019 г.- 43,8









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