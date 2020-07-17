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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В отчете МИД Великобритании говорится об ухудшении ситуации в плане прав человека на оккупированных территориях Грузии

17.07.2020



В ежегодном отчете, опубликованном на веб-странице Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании 16 июля этого года, в разделе, посвященном России, четко отражается ставшая ощутимо тяжелее ситуация с правами человека на оккупированных территориях Грузии.



В отчете четко говорится о закрытии оккупационной линии, ограничении свободного перемещения, незаконных задержаниях, ограничениях прав на образование и здравоохранение, этнической дискриминации грузин и тяжелой гуманитарной ситуации, вызванной в результате незаконных действий России.



В частности, согласно отчету:



«Увеличевшееся вмешательство России в регионах Грузии Абхазии и Южной Осетии привело к резкому ухудшению ситуации в плане прав человека. Продолжаемое закрытие большинства пунктов перехода, расположенных вдоль административной границы вызвало напряженность и привело к частым задержаниям и тяжелым ограничениям свободы передвижения, что оказало негативное влияние на доступность средств к существованию, образования и здравоохранения. Продолжилась дискриминация в отношении этнических грузин и запугивание представителей гражданского общества. Соединенное Королевство поддержало представленную Грузией на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию о вынужденно перемещенных лицах, а в рамках Совет ООН по правам человека резолюции о доступе Верховного представителя ООН по правам человека».



По данным ведомства, примечательно, что ситуация в оккупированных регионах Грузии впервые попала в отчет Министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства в 2016 году в результате усилий и активного сотрудничества посольства Грузии с Министерством иностранных дел и парламентом Великобритании.



Отчет Министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства за 2019 год доступен В отчете Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании о правах человека и демократии за 2019 год отображена тяжелая ситуация в плане прав человека, существующая в оккупированных регионах Грузии. Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.В ежегодном отчете, опубликованном на веб-странице Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании 16 июля этого года, в разделе, посвященном России, четко отражается ставшая ощутимо тяжелее ситуация с правами человека на оккупированных территориях Грузии.В отчете четко говорится о закрытии оккупационной линии, ограничении свободного перемещения, незаконных задержаниях, ограничениях прав на образование и здравоохранение, этнической дискриминации грузин и тяжелой гуманитарной ситуации, вызванной в результате незаконных действий России.В частности, согласно отчету:«Увеличевшееся вмешательство России в регионах Грузии Абхазии и Южной Осетии привело к резкому ухудшению ситуации в плане прав человека. Продолжаемое закрытие большинства пунктов перехода, расположенных вдоль административной границы вызвало напряженность и привело к частым задержаниям и тяжелым ограничениям свободы передвижения, что оказало негативное влияние на доступность средств к существованию, образования и здравоохранения. Продолжилась дискриминация в отношении этнических грузин и запугивание представителей гражданского общества. Соединенное Королевство поддержало представленную Грузией на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию о вынужденно перемещенных лицах, а в рамках Совет ООН по правам человека резолюции о доступе Верховного представителя ООН по правам человека».По данным ведомства, примечательно, что ситуация в оккупированных регионах Грузии впервые попала в отчет Министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства в 2016 году в результате усилий и активного сотрудничества посольства Грузии с Министерством иностранных дел и парламентом Великобритании.Отчет Министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства за 2019 год доступен по ссылке









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