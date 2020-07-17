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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное На какие компромиссы готов пойти Сухуми? - комментарии грузинских экспертов

17.07.2020 В Тбилиси комментируют неоднократные заявления лидера абхазского режима Аслана Бжания о готовности вести переговоры с грузинской стороны. Эксперты считают, есди абхазская сторона по-прежнему будет настаивать на подписании соглашения о неприменении силы между Сухуми и Тбилиси, переговоры можно будет считать бесперспективными.



Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает, что в целом, Сухуми и Тбилиси необходимо изменить свои подходы, так как существующая политика в течение почти трех десятков лет не приносит результатов и не устраивает ни абхазов, ни грузин.



Если Сухуми получит одобрение со стороны России и сможет открыть разделительную линию, тем самым допустив беспрепятственные контакты между населением, это будет определенным прорывом в отношениях. Шарашенидзе говорит, что непосредственные переговоры могут иметь смысл если все участники готовы на компромиссы, хотя для этого чтобы определить кто что хочет, необходимо встретиться хотя бы один раз.



«Если речь о соглашении о неприменении силы – это довольно сложный вопрос, так как Грузия имеет конфликт с Россией, а не абхазами, но допустим, Тбилиси согласится оформить такое обязательство, – а на что согласятся тогда взамен абхазы? Или, стоит сказать, на что им позволят согласиться русские? Уступки не бывают односторонними и абхазы должны также быть готовы к серьёзному компромиссу», – считает политолог.



Политолог и бывшая замглавы Совбеза Грузии Теона Акубардия считает, что если абхазская сторона реально заинтересована в контактах с Тбилиси, то это должно произойти без предварительных условий. В частности, по словам эксперта, подписание соглашения о неприменении силы будет косвенно означать, что грузинская сторона признает стороной конфликта абхазов, а не русских. То есть, подчеркивает Акубардия, это именно то, к чему в течение лет стремится Россия, пытаясь завуалировать свою роль в конфликте с Грузией, который в итоге привел к российской оккупации 20 процентов грузинской территории.



«Если Тбилиси подпишет соглашение о неприменении силы, то только с Москвой, так как у нас война была с Россией, которая является стороной конфликта», – резюмировала Акубардия в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».









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