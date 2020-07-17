Абхазские силовики вошли в «бытовой конфликт»

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17.07.2020 - "Эхо Кавказа" Эта неделя была отмечена конфликтами среди сотрудников силовых ведомств Абхазии, доходившими до драки. Неуставные отношения выясняли в Государственной службе охраны и в Министерстве внутренних дел. Пресс-службы администрации президента и МВД прокомментировали ситуацию и сообщили об административных мерах воздействия в отношении участников обоих инцидентов.



Информация о том, что сотрудники двух силовых ведомств выясняют между собой отношения с применением силы, появилась сначала в социальных сетях – Telegram и Facebook. Речь шла о конфликтах в администрации президента и внутри Министерства внутренних дел.



В группе «Мы Вместе» в социальной сети Facebook сообщили о том, что «на рабочем месте в администрации президента был избит заместитель начальника Государственной службы охраны Республики Абхазия полковник Руслан Измайлов».



Он был назначен на должность в феврале 2016 года, указ о его назначении подписал экс-президент Рауль Хаджимба.



Участники обсуждения данного факта высказывают предположения, что внутри администрации президента идет банальная борьба за кресло.



Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь президента Марианна Квициния. Она сообщила, что имела место бытовая ссора, и к виновным применены меры дисциплинарного воздействия: «Никакой драки в администрации президента не было. Имела место словесная перепалка. Между сотрудниками возник бытовой спор, не более того. Руслана Измайлова никто не избивал, в настоящее время он, как и прежде, является сотрудником ГСО. Военнослужащим, виновным в происшествии, вынесены выговоры с предупреждением».



Telegram-канал «АБХАЗИЯ-ЦЕНТР» написал о том, что: «В системе МВД РА происходят странные события. По сообщению местных жителей, конфликтная ситуация между исполняющим обязанности начальника Управления внутренних дел по Гагрскому району Дмитрием Ажиба и его подчиненными настолько обострилась, что переросла в потасовку, в которой Дмитрию Ажиба были нанесены побои. Неподчиняющиеся правоохранители были доставлены в Сухум, где замминистра ВД Ращ Цвижба попытался применить к личному составу меры физического воздействия. Однако милиционеры оказались не робкого десятка, и дело закончилось очередной банальной дракой».



А автор поста в группе «Мы Вместе» уточняет, что драка завязалась между сотрудниками ОМОН МВД РА и участниками драки с начальником Гагрского УВД. Сообщается также, что «все участники драки были уволены из органов и ведется расследование».



Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что «по факту с участием сотрудников Гагрского УВД министром внутренних дел Дмитрием Дбар назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана более детальная информация. На время проведения проверки ряд сотрудников отстранены от исполнения служебных обязанностей».



Разборки с участием сотрудников МВД и ГСО случаются при всех президентах и при всех министрах. Нынешние руководители, судя по всему, тоже не стали исключением.









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