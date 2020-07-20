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    Иванишвили рассказал, как можно «повернуть к себе абхазских и осетинских братьев»
    20.07.2020
    Мы мирно, через доверие, примирение и восстановление уважения должны повернуть к себе абхазских и осетинских братьев, – заявил сегодня экс-премьер Грузии, глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

    «Ни для кого не является секретом, что мы живем в очень трудные времена, в сложном регионе, в политически сложном соседстве. Поэтому мы обязаны максимально снизить риски, дабы избежать всех возможных провокаций, которые могут нанести ущерб стабильности и мирному развитию Грузии. Мы должны объединить Грузию и использовать для этого все международные рычаги. Мы мирно, через доверие, примирение и восстановление уважения должны повернуть к себе абхазских и осетинских братьев», – отметил Иванишвили.

    Тему деоккупации Грузии затронул и действующий премьер Георгий Гахария. Он сказал, что государство должно заботиться о беженцах и сделать всё, чтобы они могли мирно вернуться в свои родные дома.


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