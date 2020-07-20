.: Лента Новостей
  • В Абхазии милиционеры подрались с заместителем главы МВД
  • В Абхазию только с ковид-справками
  • Иванишвили рассказал, как можно «повернуть к себе абхазских и осетинских братьев»
  • Абхазские силовики вошли в «бытовой конфликт»
  • На какие компромиссы готов пойти Сухуми? - комментарии грузинских экспертов
  • В отчете МИД Великобритании говорится об ухудшении ситуации в плане прав человека на оккупированных территориях Грузии
  • В Абхазии ухудшается демографическая ситуация
  • Сергей Степашин: Шамиль Басаев сотрудничал с российской разведкой в Абхазии
  • Ливни затопили часть города Гали
  • Нануашвили: Часть населения Гальского района не может получить пособие ВПЛ

    •
     
    В Абхазию только с ковид-справками
    20.07.2020
    Прием российских туристов в любых объектах размещения Абхазии будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус. Это следует из опубликованных 20 июля рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы абхазского режима по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщает atorus.ru.

    «Прием отдыхающих должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19, полученных не позднее, чем за 3 суток до дня прибытия в объект отдыха», - говорится в документе. Требование наличия справки касается любых объектов размещения – гостиниц, гостевых домов, пансионатов, санаториев и пр. Различий между ними не делается. Это также означает (с высокой вероятностью), что наличие справки будет проверяться не на границе, а только в самом отеле.

    В остальном документ практически полностью «списан» с соответствующих рекомендаций российского Роспотребнадзора. Повторен и тезис про «целесообразность» заполнения номеров по принципу «не более 1 человека в номер, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи». В условиях Абхазии это означает такой же порядок заселения, как и раньше, говорят опрошенные эксперты.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия