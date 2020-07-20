В Абхазию только с ковид-справками

20.07.2020 Прием российских туристов в любых объектах размещения Абхазии будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус. Это следует из опубликованных 20 июля рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы абхазского режима по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщает atorus.ru.



«Прием отдыхающих должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19, полученных не позднее, чем за 3 суток до дня прибытия в объект отдыха», - говорится в документе. Требование наличия справки касается любых объектов размещения – гостиниц, гостевых домов, пансионатов, санаториев и пр. Различий между ними не делается. Это также означает (с высокой вероятностью), что наличие справки будет проверяться не на границе, а только в самом отеле.



В остальном документ практически полностью «списан» с соответствующих рекомендаций российского Роспотребнадзора. Повторен и тезис про «целесообразность» заполнения номеров по принципу «не более 1 человека в номер, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи». В условиях Абхазии это означает такой же порядок заселения, как и раньше, говорят опрошенные эксперты.









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