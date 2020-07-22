.: Лента Новостей
  • Назначен новый руководитель администрации Гали
  • В Абхазии милиционеры подрались с заместителем главы МВД
  • В Абхазию только с ковид-справками
  • Иванишвили рассказал, как можно «повернуть к себе абхазских и осетинских братьев»
  • Абхазские силовики вошли в «бытовой конфликт»
  • На какие компромиссы готов пойти Сухуми? - комментарии грузинских экспертов
  • В отчете МИД Великобритании говорится об ухудшении ситуации в плане прав человека на оккупированных территориях Грузии
  • В Абхазии ухудшается демографическая ситуация
  • Сергей Степашин: Шамиль Басаев сотрудничал с российской разведкой в Абхазии
  • Ливни затопили часть города Гали

    •
     
    Назначен новый руководитель администрации Гали
    22.07.2020
    Лидер абхазского режима Аслан Бжания 21 июля назначил 49-летнего Константина Пилиа исполняющим обязанности главы абхазской администрации Гальского района.

    На этой должности Пилиа сменил Омара Бганба, который был назначен главой администрации Гали предшественником Бжания Раулем Хаджинба в декабре 2019 года.

    С 2012 года Пилиа является председателем «Городского совета» Сухуми. Ранее, во время вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-93 годах он воевал против грузинской стороны.

    По статистическим данным Сухуми, по состоянию на 1 января 2018 года в Гальском районе проживало 30 259 человек. В 2014 году Сухуми лишил большинство из них т.н. «гражданства Абхазии», а с 2017 году им выдается вид на жительство, что лишает жителей Гали политических прав и не позволяет участвовать в «президентских, парламентских выборах и выборах в органы местного самоуправления», организованных Сухуми.

    Согласно местному законодательству, глава районной администрации назначается «президентом». Местные жители имеют право избирать районный совет, хотя последний раз жители Гали участвовали в местных выборах в 2011 году. После того, как в 2014 году местное население лишили абхазского гражданства, Сухуми не может проводить местные выборы в Гали.

    Следует отметить, что территория Гальского района, находящегося под управлением абхазской администрации, существенно сокращена, чем традиционная территория Гальского муниципалитета, которая до сих пор признается Грузией. В середине 1990-х годов Сухуми создал новый муниципалитет Ткварчели за счет муниципалитетов Гали и Очамчире. В условиях сухумской власти, часть Гальского муниципалитета, в частности село Ачигвара, населенное преимущественно грузинами, было присоединено также к Очамчирскому району.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия