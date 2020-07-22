Почему Абхазия вечно погружена во тьму

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22.07.2020 За шесть месяцев 2020 года таможенным комитетом на КПП «Псоу» оформлено 10 товарных партий криптооборудования на сумму 42 млн рублей, поступившего в Абхазию в режиме временного ввоза. В режиме импорта оформлено 73 товарных партии на сумму 42 млн рублей. Таможенные платежи, поступившие от ввоза данного оборудования в 2020 году, составили около 6 млн рубле, пишет "Нужная Газета"



Для сравнения, в 2019 году на КПП «Псоу» оформлено в режиме временного ввоза 6 товарных партий оборудования для извлечения криптовалюты на общую сумму 12,4 млн рублей. В режиме импорта оформлено 17 товарных партий на сумму 25 млн рублей, таможенные сборы составили 1,7 млн рублей. Таможенные платежи, поступившие от ввоза данного оборудования в 2019 году, составили до 3 млн рублей.



При ввозе в Абхазию оборудования для извлечения криптовалюты таможенный сбор составляет: 1% от таможенной стоимости, НДС – 10% от таможенной стоимости.



Председатель таможенного комитета Гурам Инапшба обращает внимание на то, что имеющиеся в распоряжении «госкомитета» данные, не полные, так как часть оборудования завозится в Абхазию контрабандным путем. Только в феврале 2020 года таможенниками был пресечен ввоз 38 единиц криптоооборудования, которое пытались ввести контрабандным путем. К тому же, глава таможенного комитета подчеркивает, что при завозе оборудования сложно установить является ли ввозимая техника бытовой, офисной компьютерной техникой или это оборудование предназначено на извлечение прибыли.



По его словам, ввозом криптооборудования в Абхазию занимается несколько десятков «граждан страны», имена которых не подлежат разглашению в соответствии с законом о коммерческой тайне. «Иностранцев» среди них нет.



Напомним, что фермы по выработке криптовалюты являются основными пожирателями электроэнергии в Абхазии, из-за чего каждую зиму весь регион погружен во тьму. Согласно данным за апрель текущего года, энергопотребление Абхазии превысило показатель Тбилиси на 30%. При этом население Абхазии примерно в 5 раз меньше населения столицы Грузии.









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