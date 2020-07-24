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    Абхазский режим освободил трех похищенных граждан Грузии
    24.07.2020
    Оккупационный режим в Абхазии освободил трех граждан Грузии, похищенных несколько недель назад с прилегающих к селам Мужава Цаленджихского района (подконтрольная грузинской стороне территория) и Лекухона Гальского района (оккупированная территория).

    Данную информацию подтверждают в Службе государственной безопасности Грузии. Там отмечают, что получили информацию по "горячей линии".

    Напомним, что оккупанты похитили трех граждан Грузии 7 июня. Их обвиняли в незаконном пересечении "границы" (линии российской оккупации).


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