Абхазский режим освободил трех похищенных граждан Грузии

Оккупационный режим в Абхазии освободил трех граждан Грузии, похищенных несколько недель назад с прилегающих к селам Мужава Цаленджихского района (подконтрольная грузинской стороне территория) и Лекухона Гальского района (оккупированная территория).
Данную информацию подтверждают в Службе государственной безопасности Грузии. Там отмечают, что получили информацию по "горячей линии".
Напомним, что оккупанты похитили трех граждан Грузии 7 июня. Их обвиняли в незаконном пересечении "границы" (линии российской оккупации).