Пертая: Бизнес является один из лучших способов восстановления коммуникации между людьми

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28.07.2020 «Для «Фонда Мира» очень важно поддерживать бизнес-проекты возле разделительных линий для населения, проживающего на оккупированных территориях, что позволит этим людям начать торговать между собой и получать дополнительный денежный доход» – об этом сегодня на заключительном мероприятии «Фонда мира за лучшее будущее» говорил Президент Торговой палаты Гиоргий Пертая.



По заявлению Гиоргий Пертая, у программы не будет проблем с точки зрения мотивации и будет достаточно много бенефициаров, исходя из того, что наши соотечественники, проживающие на оккупированных территориях, гораздо более мотивированы, чтобы экономически жить лучше, поскольку они достаточно изолированы, и те многие блага, которые мы получаем даже в плане здравоохранения, образования и т.д., они на месте не могут ими воспользоваться в полной мере, и в следствии они вынуждены пересекать разделительную линию.



«История показывает, что в любом конфликте бизнес является одним из лучших способов восстановления коммуникации между людьми, поскольку торговля не останавливается. В мире существует так много примеров, в нашем случае приведем пример с Эргнети. В реальности, ведение бизнеса – это коммуникация, чтобы сблизить общество, пострадавшее в результате конфликта, создать общие интересы и использовать бизнес в своих интересах. У них имеется интерес, чтобы получить прибыль, и это является возможностью, для согласия друг с другом. Именно поэтому Палата поддерживает осуществление этой программы, и при помощи региональных представителей и членов, мы будем использовать все доступные контакты для максимально возможного продвижения программы», - заявляет Гиоргий Пертая.



Учредителями фонда, вместе с канцелярией государственного министра по примирению и гражданскому равенству, являются Торгово-промышленная палата Грузии и Фонд партнерства. Программа будет осуществлена при поддержке USAID.











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