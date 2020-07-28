В Абхазии выявлено 6 новых случаев инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 72 жителей оккупированного Россией региона Грузии - Абхазии. У шести из них подтвердился диагноз COVID-19. Обследование всех лиц, контактировавших с инфицированными, продолжается, передает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.



Кроме того, накануне был получен отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 пациента, скончавшегося 26 июля в Республиканской больнице, который являлся гемодиализным больным и поступил в медучреждение с гипотонией в экстренном порядке.



На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 9 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находятся дома на самоизоляции.



Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов скончались.



Оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.









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