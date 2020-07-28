.: Лента Новостей
  • Российские пенсионеры в Абхазии перестанут получать пенсии в банкоматах
  • В Абхазии выявлены восемь новых случаев коронавируса
  • Два абхазских «депутата» заразились коронавирусом
  • В Абхазии выявлено 6 новых случаев инфицирования коронавирусом
  • Пертая: Бизнес является один из лучших способов восстановления коммуникации между людьми
  • Абхазский режим освободил трех похищенных граждан Грузии
  • Почему Абхазия вечно погружена во тьму
  • Назначен новый руководитель администрации Гали
  • В Абхазии милиционеры подрались с заместителем главы МВД
  • В Абхазию только с ковид-справками

    •  
    В Абхазии выявлено 6 новых случаев инфицирования коронавирусом
    28.07.2020
    За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 72 жителей оккупированного Россией региона Грузии - Абхазии. У шести из них подтвердился диагноз COVID-19. Обследование всех лиц, контактировавших с инфицированными, продолжается, передает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

    Кроме того, накануне был получен отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 пациента, скончавшегося 26 июля в Республиканской больнице, который являлся гемодиализным больным и поступил в медучреждение с гипотонией в экстренном порядке.

    На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 9 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находятся дома на самоизоляции.

    Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов скончались.

    Оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия