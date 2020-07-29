Два абхазских «депутата» заразились коронавирусом

29 июля в парламенте должна была состояться встреча «депутатов», представителей политических партий с лидером абхазского режима Асланом Бжания.



Как сообщил спикер местного законодательного органа Валерий Кварчия, встречу пришлось отменить.



У одного из «депутатов» был выявлен коронавирус. В здании парламента собираются проводить обработку. Сегодня все «депутаты» сдали тесты на Covid-19 и ждут результатов.



Спикер отметил, что заболевший «депутат» не присутствовал на последнем заседании сессии парламента. Однако на работу ходил и с коллегами общался, как в «парламенте», так и за его пределами. Состояние здоровья заболевшего «депутата» оценивается как нетяжелое.



В пресс-службе Бжания сообщили, что встреча президента в парламенте отменена, по той причине, что среди депутатов выявлены двое заболевших. По словам его пресс-секретаря Марианны Квициния, встреча в ближайшее время точно не состоится.



В законодательно органе подтверждают информацию только об одном заболевшем.









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