.: Лента Новостей
  • Российские пенсионеры в Абхазии перестанут получать пенсии в банкоматах
  • В Абхазии выявлены восемь новых случаев коронавируса
  • Два абхазских «депутата» заразились коронавирусом
  • В Абхазии выявлено 6 новых случаев инфицирования коронавирусом
  • Пертая: Бизнес является один из лучших способов восстановления коммуникации между людьми
  • Абхазский режим освободил трех похищенных граждан Грузии
  • Почему Абхазия вечно погружена во тьму
  • Назначен новый руководитель администрации Гали
  • В Абхазии милиционеры подрались с заместителем главы МВД
  • В Абхазию только с ковид-справками

    •  
    Два абхазских «депутата» заразились коронавирусом
    29.07.2020
    29 июля в парламенте должна была состояться встреча «депутатов», представителей политических партий с лидером абхазского режима Асланом Бжания.

    Как сообщил спикер местного законодательного органа Валерий Кварчия, встречу пришлось отменить.

    У одного из «депутатов» был выявлен коронавирус. В здании парламента собираются проводить обработку. Сегодня все «депутаты» сдали тесты на Covid-19 и ждут результатов.

    Спикер отметил, что заболевший «депутат» не присутствовал на последнем заседании сессии парламента. Однако на работу ходил и с коллегами общался, как в «парламенте», так и за его пределами. Состояние здоровья заболевшего «депутата» оценивается как нетяжелое.

    В пресс-службе Бжания сообщили, что встреча президента в парламенте отменена, по той причине, что среди депутатов выявлены двое заболевших. По словам его пресс-секретаря Марианны Квициния, встреча в ближайшее время точно не состоится.

    В законодательно органе подтверждают информацию только об одном заболевшем.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия