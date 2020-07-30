Российские пенсионеры в Абхазии перестанут получать пенсии в банкоматах

30.07.2020 Российские пенсионеры в Абхазии перестанут с августа получать пенсии в банкоматах.



"Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия информирует пенсионеров, получающих российские пенсии и доплаты к пенсиям, а также получающих пенсии Абхазии и доплаты к пенсиям о том, что с августа 2020 года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений Абхазии будет прекращено", - говорится в сообщении.



Пенсию теперь можно будет получить исключительно в кассах Сбербанка и других банков Абхазии.



Пенсию будут выдавать при предъявлении документа, удостоверяющего личность и банковской карты пенсионера, уточнили в пресс-службе. "По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Абхазии", - отметили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии. Общая сумма возмещения переплат, необходимая к возврату в бюджет пенсионного фонда России, составила свыше 15 миллионов рублей.



Сейчас в пенсионном фонде РФ числится 30719 человек, которые постоянно проживают в Абхазии и получают российскую пенсию.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>