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    Российские пенсионеры в Абхазии перестанут получать пенсии в банкоматах
    30.07.2020
    Российские пенсионеры в Абхазии перестанут с августа получать пенсии в банкоматах.

    "Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия информирует пенсионеров, получающих российские пенсии и доплаты к пенсиям, а также получающих пенсии Абхазии и доплаты к пенсиям о том, что с августа 2020 года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений Абхазии будет прекращено", - говорится в сообщении.

    Пенсию теперь можно будет получить исключительно в кассах Сбербанка и других банков Абхазии.

    Пенсию будут выдавать при предъявлении документа, удостоверяющего личность и банковской карты пенсионера, уточнили в пресс-службе. "По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Абхазии", - отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии. Общая сумма возмещения переплат, необходимая к возврату в бюджет пенсионного фонда России, составила свыше 15 миллионов рублей.

    Сейчас в пенсионном фонде РФ числится 30719 человек, которые постоянно проживают в Абхазии и получают российскую пенсию.




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