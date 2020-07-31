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    Россия откроет границу для абхазов с 1 августа
    31.07.2020
    С субботы открывается абхазский участок грузино-российской границы. Решение российская сторона приняла после масштабной проверки российскими представителями оккупированного региона на предмет возможного распространения коронавируса.

    "По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 г. государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", — сообщает оперштаб в пятницу.

    Ранее в пятницу источник в правительстве РФ сообщил "Интерфаксу", что Роспотребнадзор, специалисты которого ранее находились в Абхазии, дал положительное заключение на открытие границы.

    Между тем, в администрации лидера Абхазии ранее сообщили, что вопрос, связанный с необходимостью предоставления туристами справок об отсутствии у них заболевания COVID-2019, будет решаться сторонами на взаимной основе.

    "В случае, если результаты отрицательного теста потребуются для въезда в РФ, скорее всего, такая справка потребуется и для въезда в Абхазию", — пояснили в администрации.


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