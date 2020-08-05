Почему абхазы предпочитают ехать на лечение в Грузию а не Россию

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05.08.2020 - Кристина Авидзба, AccentNews.com Проблемы, кризис, коллапс, катастрофа. Все эти слова не в полной мере отражают сложившуюся в Абхазии ситуацию в сфере борьбы с новой короновирусной инфекцией. По официальной версии властей республики, обстановка под контролем, все необходимое для лечения инфицированных есть. Но вот на деле все далеко не так радужно. Гудаутский ковидный госпиталь работает на пределе сил, леча людей препаратами, количества которых уже не хватает. А если к этому приплюсовать еще и отсутствие средств защиты и дезинфекторов, картина становится куда более мрачной.



В прошедшее воскресенье абхазское общество вновь трясло. Помимо дружеских российских санкций, открытой границы и пенсионного кризиса, население республики узнало о плачевной ситуации в системе здравоохранения. Не то, чтобы раньше все было в порядке и кризис грянул внезапно, но к ситуации, когда количество пациентов растет в геометрической прогрессии, а медикаментов для их лечения, собственно как и условий, нет, абхазское общество оказалось не готово.



2 августа оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при Минздраве Абхазии сделал ошеломляющее заявление. Суть его, если коротко, в том, что «справиться с потоком больных крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто захлебнемся и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще». И с этим мнением согласилось большинство абхазских медиков, которые видя происходящее, приняли решение не замалчивать проблему.



А она, как оказалось, есть. Первыми удар на себя приняли медики, у которых не было элементарных средств защиты, спецкостюмов, перчаток, масок и многого другого. Да и сам единственный в республике ковидный госпиталь не готов к приему больных. Лечение проводится по самой низшей схеме, в которой присутствуют препараты, уже отмененные всемирной организацией здравоохранения. Но других в Абхазии нет и в ближайшее время навряд ли будут.



Неприкрытая правда из уст врачей на некоторое время ввела население в ступор. Абхазские власти, понимая, что вслед за затишьем может грянуть буря, быстренько поспешили опровергнуть доводы медиков, призвав тех, кто «поддался паническим настроениям, увольняться из системы». Ситуацию это никак не исправило, даже несмотря на экстренный приезд из Москвы весьма внушительной делегации медиков. И впервые за время пандемии высокие российские чины заговорили о помощи в лечении инфицированных больных.



«Мы дополнительно развертываем корпус в Сочи для пациентов на случай, если придется вывозить туристов и отдыхающих непосредственно на территорию РФ», - сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в понедельник, во время рабочей поездки в Сочи. Чуть позже комиссия российского минздрава подтвердила намерение вывозить в клиники Сочи не только туристов, но и жителей Абхазии. Вот только с одним уточнением – медицинская помощь будет оказываться жителям республики с российским гражданством. А тем, у кого российского паспорта нет, придется полагаться только на собственную медицину или карман.



Врачей, которые выразили озабоченность ростом заболеваемости, обратили внимание на нехватку персонала, медикаментов и вообще обозначили масштабы проблемы, российский минздрав рекомендовал уволить.



Очередные жесткие «рекомендации» невольно заставляют задуматься над вопросом, а по какому такому праву российские чиновники решают за абхазов, кому работать, а кому отправляться восвояси?! Получается, что медики, болеющие всей душой за будущее Абхазии и ее граждан в столь тяжелой ситуации, должны молчать?! Театр абсурда какой-то! И что самое интересное – российское государство диктует условия, невыполнение которых может грозить молодой республике очередными жесткими санкциями.



Вместо помощи и поддержки республика за все время пандемии получила от России лишь запрет на приобретение медикаментов, средств защиты и даже ИВЛ. Стратегический партнер запрещает гражданам Абхазии переносить через госграницу даже пару защитных масок. В случае если, у вас в сумочке обнаружили свыше одной такой маски, пограничники составляют протокол изъятия, и пройти домой житель республики сможете лишь после уплаты штрафа.



Дабы не усугублять существующее положение, абхазским медикам приходится замалчивать и тот факт, что все имеющиеся в распоряжении местной медицины препараты, защитные костюмы и даже бесконтактные термометры получены от международных организаций, но никак не от России.



Состояние инфицированных ухудшается молниеносно. Заражению уже подверглись дети и беременные женщины. Хотя граница открыта, и в Сочи попасть быстрее и легче, пациентов с тяжелым течением заболевания по-прежнему вывозят в Грузию. На очереди еще несколько человек, которые уже отказались от лечения в Гудаутском ковид-центре и требуют вывезти их в тбилисскую клинику. «Мы хотим ехать в Грузию не только в надежде на современную медицину и оборудование, но и на то, что там за нашу жизнь точно будут бороться. А в России своих не лечат, вы думаете, будут лечить нормально нас?!», - говорит жительница Гагры М. А.



Открытие границы с Россией для абхазского Минздрава стало шоком. Вместо поэтапного снятия ограничений с введением ковид-паспорта или справок, республика открыла границы безо всяких условий и контроля. Не проводится тестирование, не соблюдается карантин, условия самоизоляции. Туристам даже не измеряют температуру. Ничего страшного, ведь и жители Абхазии могут въехать на территорию России без всех этих проверок, скажете вы. Так оно так, вот только в отличие от большого соседа, численность населения Абхазии всего-то 300 тысяч. Большая часть - пожилые люди, плюс инвалиды и онкобольные, да и молодежь особо похвастаться отменным здоровьем не может. Вот и получается, что в случае коллапса, о чем так громко заявляют медики, спасать от убивающего вируса будет некому. Абхазская медицина, уже сейчас работающая на пределе сил и возможностей, захлебнется.



Надеюсь, не такого конца своему стратегическому партнёру и соседу желает Россия, которая в тяжелое время так и не нашла в себе сил, протянуть абхазам надежную дружескую руку помощи.











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