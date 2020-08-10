У жителя Абхазии обнаружен коронавирус - его лечат в Тбилиси

10.08.2020 У жителя оккупированного грузинского региона Абхазия выявили коронавирус. Пациент находится в инфекционной клинике Тбилиси, состояние его здоровья – средней тяжести, – сообщила журналистам медицинский директор клиники Марина Эзугбая.



3 августа «Эхо Кавказа» сообщало о еще одном случае коронавируса, выявленном у жительницы Абхазии. Речь шла о сотруднике медперсонала.



В Грузии за сутки выявили 25 новых случаев коронавируса. По информации Марины Эзугбая, диагноз (кроме пациента из Абхазии) подтверждён у 16 контактов ранее подтвержденных случаев, один случай связан с «кластером Гачиани», пять случаев – импортированные, заразился один сотрудник медперсонала, в одном случае источник заражения пока не определён.









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