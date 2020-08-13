МККК: Идентифицированы останки 13 человек, пропавших во время конфликта в Абхазии

13.08.2020 Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что идентифицированы останки 13 человек, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта в Абхазии 1992-1993 годов.



Об этом уже информированы родственники умерших. 14 августа им передадут останки, а 15 августа в соборе Пресвятой Троицы («Самеба») состоится церемония прощания.



Останки были обнаружены в ходе раскопок, проведенных под руководством МККК в 2017 и 2018 годах в Сухуми, Гульрипше, Очамчире и Мцхетском районе.



Идентификация осуществлялась в рамках Координационного механизма, который был создан в 2010 году при поддержке МККК, и целью которого является идентификация пропавших без вести людей в результате вооруженных конфликтов.



По информации МККК, с 2013 года обнаружены останки 563 человек, 191 из них уже идентифицированы и переданы семьям. Комитет также заявляет, что 2352 человека, включая военных и гражданских лиц, по-прежнему считаются пропавшими без вести в связи с конфликтами 1990-х годов и августа 2008 года.











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