В Тбилиси похоронены 13 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах

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15.08.2020 В Тбилиси сегодня прошли похороны 13 военных и мирных жителей, погибших в ходе вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-1993 годах.



Гражданская панихида по погибшим состоялась в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба, 14-15 августа – в 28-ю годовщину начала войны в Абхазии. Панихиду посетили члены правительства Грузии, а также лидеры оппозиции и рядовые граждане.



Останки двух человек с воинскими почестями были захоронены на братском кладбище в тбилисском районе Дигоми. По просьбе родственников, еще 11 погибших похоронены на других кладбищах, рядом с могилами их предков.



Идентифицировать 13 человек, которые числись без вести пропавшими почти четверть века, удалось в рамках двустороннего грузино-абхазского координационного механизма.



При посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) происходит перевозка тел погибших граждан Грузии из Абхазии на подконтрольную центральным властям территорию. МККК также организует антропологические исследования.



Впервые передача в рамках двустороннего механизма произошла в 2013 году. Благодаря МККК на сегодняшний день уже обнаружены останки 563 человек, погибших во время войны в Абхазии. Из них идентифицированы тела 191 человека, и этот процесс продолжается.



14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани отдал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой «абхазской гвардии» открыли огонь по грузинским военным, после чего началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.



Война в Абхазии продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали сотни тысяч беженцев, десятки тысяч погибших мирных жителей. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибли около 15 тысяч человек. В результате войны Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии.









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