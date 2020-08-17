Медицинские средства защиты в Абхазию поставил и ЮНИСЕФ

17.08.2020 ЮНИСЕФ направила в Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии) по линии COVID-19 вторую партию средств индивидуальной защиты



Поставка осуществилась непосредственно в родильное отделение Республиканской больницы, Центральную районную больницу г. Гудаута, которая является специализированным лечебным учреждением для лечения пациентов с COVID-19 в Абхазии, и районные СЭСы.



Помимо медицинских учреждений, средства защиты были переданы в учреждения и организации социальной сферы, включая все районные отделения Службы социальной поддержки детей и семей при Министерстве социального обеспечения и демографической политики, БОО «Киараз», БФ «Ашана», ОБО «Панорама», центры развития ребенка, осуществляющие реабилитацию и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья в городах Ткварчели, Гали, Очамчира и Гудаута.



В целом, 29 000 медицинских масок, 58 000 хирургических перчаток, 500 халатов, 655 литров жидкого мыла, 670 литров антисептического средства для рук, 1085 литров yниверсального дезинфицирующего средства для обработки поверхностей, 80 штук бесконтактных термометров было завезено в Абхазию в рамках второй поставки ЮНИСЕФ.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>