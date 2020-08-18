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    100 тысяч за новый фильм Гоги Хаиндрава - в правительстве Абхазии назвали это «недоразумением»
    18.08.2020
    Министр образования и культуры Автономной Республики Абхазия несколько дней назад, 13 августа издал приказ в отношении съемок фильма компанией Гоги Хаиндрава «Кино и Вино». Согласно этому решению, из бюджета на фильм «Правда об Абхазии» предусмотрено 100 тысяч лари.

    В беседе с радио Свобода Хаиндрава заявил, что его новый фильм, заказанный влястями, должен стать противовесом российской пропаганде в Абхазии.

    По его словам, российская пропаганда исказила действительность и пытается навредить грузино-абхазским отношениям. А целью фильма является предоставить реальные факты о мухаджиробе.
    «К сожалению, там травят людей, и мы сочли необходимым, что этому должна противостоять пропаганда правды», - сказал Хаиндрава.

    Приказом Министра образования и культуры Абхазии выясняется, что Автономная республика уже обратилась в агентство по закупкам за разрешением и приложила к документам копию инвойса, полученного от компании Хаиндрава.

    Однако в самой пресс-службе правительства Абхазии назвали этот проект Министерства образования и культуры Автономной Республики и публично обнародованное соответствующее распоряжение «недоразумением», а радио Свободе заявили, что в этом году компания Гоги Хаиндрава не получит заказ на фильм.

    «Если существовал подобный запрос, этот запрос будет отменен, и в 2020 году подобная закупка не будет осуществлена», - разъяснили в ведомстве.

    Сам Хаиндрава говорит, что на прошлой неделе его представитель говорил с ответственными за проект лицами от правительства и договорились, что на фильм будут выделены деньги из бюджета.

    Режиссером Гогой Хаиндрава и его компанией был снят не один фильм. Один из них был заказан семейным телевидением Бидзины Иванишвили. Фильм назывался «Герократия», идея принадлежала Бидзине Иванишвили и (касалась периода президентства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.


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