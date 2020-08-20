Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В грузинских клиниках лечатся три пациента с коронавирусом из Абхазии

20.08.2020 По информации аппарата госминистра Грузии по делам примирения и гражданского равноправия, за время пандемии на территорию, подконтрольную грузинским властям, на лечение из Абхазии были доставлены четыре пациента с коронавирусом, среди них двое медработников. Один пациент уже выздоровел, продолжается лечение троих, – сообщили в ведомстве.



«С первых дней распространения коронавируса, власти Грузии заявили, что не оставят наедине с этим вызовом жителей оккупированных территорий и выразили полную готовность помочь им. За этим заявлением последовали конкретные шаги», – говорится в заявлении аппарата госминистра.



В частности, по информации ведомства, при содействии международных организаций в Абхазию регулярно поставляется медицинское оборудование, медикаменты и гигиенические средства. В заявлении говорится о переводе рекомендаций и брошюр по коронавирусу, а также запуске абхазской и осетинской версий сайта StopCov.ge.



Грузинские власти отмечают, что в условиях пандемии не прекращалось оказание бесплатной медицинской помощи жителям Абхазии и Южной Осетии.



«С 22 марта на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, перешли до тысячи человек, из них 316 пациентов с различным диагнозом были доставлены прямо в клиники», – сказано в заявлении.



В аппарате госминистра отмечают, что из-за закрытия пропускных пунктов по направлению Ахалгори полностью изолированным остаётся Цхинвальский регион. В Тбилиси говорят, что обратились к Международному комитету красного креста (единственной международной организации, работающей в Южной Осетии) с просьбой усилить гуманитарную и медицинскую помощь населения. За обращением, по информации аппарата госминистра, последовали конкретные результаты.



«В непрерывном режиме мы продолжим прилагать усилия, дабы местные жители получили возможность свободного передвижения и доступ к квалифицированной медицинской помощи», – сказано в заявлении.



Ранее шесть грузинских неправительственных организаций обратились к правительству Грузии с призывом усилить гуманитарную и медицинскую поддержку Абхазии на фоне пандемии коронавируса.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>