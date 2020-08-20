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    Сергей Шамба: Если есть конфликт, надо разговаривать
    20.08.2020
    Секретарь т.н. Совета безопасности Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Сергей Шамба считает, что для урегулирования конфликта необходим диалог с грузинской стороной. Об этом он заявил в интервью «Спутнику».

    «Как человек, который на протяжении многих лет занимается политикой, был и дипломатом, я знаю одно, что если есть конфликт, надо разговаривать. Не могу понять логику тех, кто говорит, что есть конфликт и не надо разговаривать. Остаюсь при своем мнении, надо разговаривать и искать пути урегулирования. Одно совершенно очевидно, и чтобы не искажали мои мысли, неоднократно это подчеркивал, есть вопросы, где компромисс невозможен. Это вопрос, касающийся нашего суверенитета и независимости нашего государства. По многим другим вопросам надо искать пути решения», - сказал Шамба.

    В числе вопросов, которые можно обсудить с Грузией, по мнению Шамба, подписание договора о невозобновлении войны, открытие транзита грузов через Абхазию, возобновление работы аэропорта.

    «По насущным вопросам надо разговаривать. А те, кто говорит, что не надо разговаривать, они забывают, что в определенном смысле есть контакты, сотрудничество. Это ИнгурГЭС, теневая торговля, которая идет мимо бюджета Абхазии, потому что есть контрабанда на границе с Грузией, и многие другие вопросы, которые требуют урегулирования», - сказал Сергей Шамба.


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